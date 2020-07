Zeugen gesucht : Diebe stehlen Fahrraddisplay in Morbach

Foto: TV/Klaus Kimmling

Morbach (red) Ein hochwertiges Fahrraddisplay der Marke Bosch ist nach Mitteilung der Polizei am Dienstag, 28. Juli, in Morbach gestohlen worden. Der Tatzeitraum liege zwischen 13 und 14.30 Uhr. Das Display war am Lenkrad eines Pedelec angebracht, das zur Tatzeit in der Straße Am Wießdorn stand.

Der unbekannte Täter muss, so die Polizei, das Display mit Gewalt aus der Halterung entfernt haben. Dadurch ist das Fahrrad zur Seite umgefallen. Der Schaden liegt im mittleren dreistelligen Bereich.