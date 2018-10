Diebe stehlen Fallschutzmatten von Baustelle in Saarburg

Da eine Vielzahl der Matten gestohlen wurde, hält es die Polizei für wahrscheinlich, dass diese in ein Fahrzeug geladen und abtransportiert wurden. Nun werden Zeugen gesucht.

Die Polizeiinspektion Saarburg sucht Diebe, die mehrere Fallschutzmatten von der Baustelle an einem Saarburger Kindergarten gestohlen haben. Die Matten kamen zwischen Mittwoch, 16.30 Uhr, und Donnerstagfrüh am Kindergarten am Kindergarten in der Straße Blümchesfeld 12 bis 15 abhanden.

Da eine Vielzahl der Matten gestohlen wurde, hält es die Polizei für wahrscheinlich, dass diese in ein Fahrzeug geladen und abtransportiert wurden.

Mögliche Zeugen, die in diesem Zeitraum Beobachtungen zu der Tat, verdächtigen Personen oder Fahrzeugen gemacht haben, bittet die Polizei, sich unter der Rufnummer 06581/91550 zu melden.