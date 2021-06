Blaulicht : Diebe stehlen Geldbörse

Polizei im Einsatz. Foto: Fritz-Peter Linden

Hillesheim Eine 58-Jährige aus der VG Gerolstein kaufte am Samstagvormittag im Lidl-Markt in Hillesheim ein. Unbekannte Täter entwendeten ihr, in einem Moment der Unaufmerksamkeit, den Geldbeutel. Der oder die Täter griffen dabei in die im Einkaufswagen abgestellte Handtasche der Frau.

