Blaulicht : Diebe stehlen Kennzeichen

Lünebach Unbekannte haben in der Zeit zwischen Samstag, 2. November, 22.30 Uhr, bis Sonntag, 3. November, 12 Uhr, das vordere Kennzeichen eines schwarzen VW Golf Variant gestohlen. Der Wagen war zur Tatzeit in Lünebach vor einem Anwesen in der Waxweiler Straße 3 abgestellt.

Die Polizei bittet Zeugen, sich unter Telefon 06551/9420 oder per E-Mail an pipruem@polizei.rlp.de zu melden.

(red/iro)