Blaulicht : Diebe stehlen in Morbach Maschinen von Firmengelände

Morbach-Gonzerath (red/iro) Unbekannte Täter sind in einen Container eingedrungen, der auf einem Betriebsgelände einer Firma in der Conenstraße in Morbach-Gonzerath abgestellt war. Wie die Polizei mitteilte, wurden aus dem Container und vom Betriebsgelände mehrere Arbeitsmaschinen, zwölf Kanister mit Dieselkraftstoff (rund 220 Liter)und Wechselrichter mit dazugehörenden Kabeln gestohlen.

Der Tatzeitraum liegt zwischen Montag, 11. November, 18.20 Uhr, und Dienstag, 12. November, 5 Uhr morgens. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf einen unteren fünfstelligen Eurobetrag.