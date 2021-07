Kriminalität : Diebe stehlen in Rodershausen drei alte Fahrzeuge

Diebe stehlen in Rodershausen drei alte Fahrzeuge

Wie die Polizei am Montag mitteilt, sind zwischen dem 2. und dem 4. Juli drei ältere, abgemeldete Fahrzeuge der Marke Mercedes-Benz von einem Grundstück in Rodershausen gestohlen worden. Diese wurden vermutlich von einem Abschleppwagen mit Kran abtransportiert, heißt es in der Pressemitteilung der Polizei. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Bitburg unter Telefon 06561/96850 zu melden.