Diebe stehlen in Wengerohr Baumaterial und Werkzeug aus Rohbau

Wie die Polizeiinspektion Wittlich mitteilt, sind unbekannte Täter im Zeitraum zwischen Samstag und Montag in der Straße Wiesenweg in Wittlich-Wengerohr in einen Rohbau eingebrochen. Die Täter sollen dort gelagerte Baumaterialien und Werkzeuge gestohlen haben.

Die Polizeiinspektion Wittlich, Telefon 06571/9260, bittet um Hinweise zur Tat oder möglichen Tätern.