Diebstahl : Diebe stehlen Katalysatoren von Firmengelände in Hochscheid

Foto: TV/Klaus Kimmling

Hochscheid (red) Bislang unbekannte Täter drangen in der Nacht zum Freitag, 12. März, gegen 2.15 Uhr auf das Gelände einer Autofirma in Hochscheid an der B 327 ein. Die Täter hebelten ein Tor auf und gelangten so auf die Freifläche der Firma.

Dort trennten sie an drei Fahrzeugen die Katalysatoren ab und entwendeten diese. Weiterhin beschädigten sie einen Abschleppwagen: Sie trennten ein Stahlseil und einen Abschlepphaken ab und nahmen diese mit. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand entstand Sachschaden in Höhe eine mittleren vierstelligen Eurobetrages.

Die Kriminalpolizei Idar-Oberstein bittet um Hinweise. Insbesondere wäre es für die Ermittlungen von Bedeutung, ob Zeugen Angaben zu verdächtigen Personen oder verdächtigen Fahrzeugen machen können.