Blaulicht : Diebe stehlen Kaugummiautomat in Kelberg

Diebe stehlen Kaugummiautomat in Kelberg

Kelberg Ungewöhnliche Beute: In Kelberg ist ein Kaugummiautomat gestohlen worden.

(red) Unbekannte Täter haben laut Polizei um Sonntag, 13. März, herum einen an dem Anwesen mit der Hausnummer 1 in der Blankenheimer Straße in Kelberg, angebrachten Kaugummiautomaten mit Brechwerkzeug von der Hauswand abmontiert und gestohlen.