Polizei : Diebe stehlen Laptop aus Praxis

Üxheim Unbekannte Täter sind in der Nacht von Mittwoch. 18. September, auf Donnerstag gewaltsam in eine Arztpraxis in Üxheim eingebrochen. Sie stahlen dort unter anderen ein Laptop.

