Diebe stehlen mehr als 13.000 Tafeln Schokolade aus Lastwagen - Fahrer verschläft Einbruch

Die Täter kamen in der Nacht und hatten es auf Süßes abgesehen: Mehr als 13.000 Tafeln Schokolade haben Diebe aus einem Sattelzug auf der Rastanlage Lorsch-Ost an der Autobahn 67 gestohlen. dpa

Die Unbekannten gingen so leise vor, dass sie der schlafende Lkw-Fahrer nicht bemerkte, wie die Polizei am Dienstag in Darmstadt berichtete.

Der Fahrer hatte seinen Sattelzug am Sonntagabend auf der Rastanlage abgestellt und sich gegen 23 Uhr in der Koje seines Fahrzeugs schlafen gelegt. Als er am Montagmorgen gegen 7 Uhr aufstand, bemerkte er, dass der Auflieger aufgebrochen worden war.

Die Diebe hatten aus dem Anhänger vier Paletten mit mehr als einer Tonne Schokolade einer bekannten Marke gestohlen und abtransportiert.

Die Polizei hofft bei ihren Ermittlungen auf Zeugen.