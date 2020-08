Nächtlicher Beutezug : Diebe stehlen Möbel von Serriger Terrasse

Trier Unbekannte Täter haben laut Polizei in der Nacht zum Donnerstag zwei silberne Relax-Sessel von der Terrasse eines Einfamilienhauses in Serrig (Kreis Trier-Saarburg) gestohlen.

Unbekannte haben laut Polizei in der Nacht zum Donnerstag zwei silberne Relax-Sessel von der Terrasse eines Einfamilienhauses in Serrig gestohlen. Nach bisherigen Ermittlungen der Polizei kann der Zeitraum der Tat auf Mittwoch, 23.30 Uhr, bis Donnerstagmorgen eingegrenzt werden. Das betroffene Haus steht in der Bachstraße. Die Täter betraten demnach das frei zugängliche Grundstück und transportierten die zwei zusammenklappbaren Sessel der Marke Kettler auf bislang unbekannte Art und Weise ab. Die Schadenshöhe beläuft sich auf rund 300 Euro.