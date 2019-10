Diebstahl : Diebe stehlen Oldtimer aus dem Jahr 1959

Wittlich Ein mausgrauer VW Käfer aus dem Baujahr 1959 wurde zwischen dem 9. September und 1. Oktober auf dem Kröver Berg gestohlen. Nach Angaben der Polizei verschafften sich die bisher unbekannten Täter Zutritt zu einem mit Maschendrahtzaun umgebenen Gelände.

Dort brachen sie eine Lagerhalle auf, in dem das historische Fahrzeug abgestellt war. Da der Oldtimer nicht mehr fahrbereit ist, schoben die unbekannten Täter den Oldtimer über das Gelände und transportierten das Sammlerstück ab. Wie genau sie das bewerkstelligten ist nicht bekannt.

Hinweise an die Polizeiinspektion Bernkastel-Kues unter der Telefonnummer 06531/9572-0 oder per e-mail an pibernkastel-kues@polizei.rlp.de