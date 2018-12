später lesen Einbruch in Bernkastel-Kues Diebe stehlen Schmuck im Wert von 15 000 Euro FOTO: dpa / Nicolas Armer FOTO: dpa / Nicolas Armer Teilen

Einbrecher sind am Samstag zwischen 13 Uhr und 22.50 Uhr in ein Haus im Ahornweg in Bernkastel-Kues eingedrungen. Sie gelangten in das Gebäude, indem sie die Terrassentür aufhebelten. Durch eine unbewohnte Einliegerwohnung gelangten die Täter in die Wohnräume der Geschädigten. red