Polizei : Diebe stehlen Geld und Auto in Erden

Erden Bei einem Einbruch in ein Haus in Erden (Kreis Bernkastel-Wittlich) sind Schmuck, Bargeld, Elektronik-Artikel und ein Auto gestohlen worden.

(red) Nach Mitteilung der Polizei Bernkastel-Kues ist ein Wohnhaus in Erden eingebrochen worden. Nach den bisherigen Feststellungen seien unbekannte Täter am Sonntag zwischen 4.30 und 10 Uhr durch Aufhebeln eines Seitenfensters in ein freistehendes Wohnhaus am Ortsrand eingedrungen Die Besitzerin des Hauses war zu diesem Zeitpunkt des Einbruchs nicht zuhause. Die Einbrecher durchsuchten sie das Gebäude und verwüsteten alle Zimmer. Es wurden nach Polizeiangaben Schmuck und Bargeld auch Elektronikartikel sowie ein am Haus geparkter blauer VW Polo gestohlen. Der Gesamtschaden dürfte im fünfstelligen Eurobereich liegen. Hinweise nehmn die Polizei in Bernkastel-Kues und die Kriminaldirektion Trier entgegen.