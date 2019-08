Polizei : Diebe stehlen Schmuck und Münzen bei Einbruch in Erden

Diebe stehlen Schmuck und Münzen bei Einbruch in Erden

Erden Bei einem Einbruch in ein Haus in Erden (Kreis Bernkastel-Wittlich) sind Münzen, Schmuck, ein Fernseher, eine Stereoanlage und ein Autoschlüssel gestohlen worden.

(red) Nach Mitteilung der Polizei Bernkastel-Kues ist im Zeitraum von Samstag, 10. August, 17 Uhr, bis Sonntag, 11. August, 13.15 Uhr, in ein Wohnhaus in Erden eingebrochen worden. Die Täter hätten ein Seitenfenster aufgehebelt, so seien sie ins Haus gekommen. Entwendet wurden unter anderem wertvolle Münzen, Schmuck, einen Fernseher und eine Stereoanlage. Gestohlen wurde auch der Schlüssel eines blauen VW Polo, Kennzeichen WIL-IE 700.