Diebe stehlen Spritzdüsen von geparktem Auto in Trier

Trier Auf der Suche nach Ersatzteilen waren offenbar Unbekannte, die sich in Trier an einem 3er BMW zu schaffen machten.

Nach bisherigen Ermittlungen der Polizei wurden zwischen Samstag 20.30 Uhr, und Montag, 7.45 Uhr, an dem in der Eurener Straße in der Nähe der Tankstelle abgestellten Auto die Spritzdüsen der Scheinwerferreinigungsanlage professionell ausgebaut und entwendet.