Blaulicht : Diebe stehlen Tresor aus Trierer Bäckerei

Eine Bäckereifiliale in Trier-Ost ist Opfer von Einbrechern geworden. Ihre Beute: ein Tresor mit Bargeld. Die Polizei sucht Zeugen der Tat.

Bisher unbekannte Täter sind am frühen Samstagabend, zwischen 19 und 20 Uhr, in eine Bäckereifiliale in der Trierer Gartenfeldstraße eingedrungen. Über den Innenhof gelangten sie durch das Aufbrechen eines Fensters in die Bäckereiräume, wie die Polizei mitteilt.