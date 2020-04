Die Polizei sucht Zeugen : Diebe stehlen von Firmengelände in Boxberg Anhänger zum Transport von Autos

(red) Unbekannte haben laut Polizei in Boxberg einen Anhänger zum Transport von Personenkraftwagen der Marke „Fit Zel“ im Wert von etwa 7000 Euro gestohlen. Tatzeitraum sei Montag, 27. April, 19.30 Uhr, bis Dienstag, 28. April, 8.15 Uhr.

Der Anhänger mit Kennzeichen aus dem Zulassungsbezirk des Vulkaneifelkreises habe im Tatzeitraum im Bereich einer Firma in der Tannenstraße in Boxberg gestanden.

Aufgrund der Spurenlage haben die Polzeibeamten folgenden Tathergang rekonstruiert: Die Täter begaben sich mit einem Fahrzeug zum Firmengelände, beziehungsweise in die unmittelbare Nähe des Firmengeländes, wo sie das Fahrzeug zunächst abstellten. Dann dürften sich die Täter zu Fuß auf das Firmengelände begeben haben und entwendeten den dort abgestellten Anhänger, indem sie diesen vom Gelände zunächst auf einen Schotterweg und dann auf die unmittelbar an den Weg angrenzende Landstraße gezogen haben. Dort hängten sie diesen an das mitgeführte unbekannte Fahrzeug an und entfernten sich unbemerkt vom Tatort.