Kriminalität : Diebe stehlen Werkzeug aus zwei Transportern in Aach und Trierweiler

Diebe stehlen Werkzeug aus zwei Transportern in Aach und Trierweiler

In Trierweiler und Aach haben Diebe Baumaschinen und Werkzeuge aus Fahrzeugen gestohlen. Die Polizei bittet um Hinweise. Foto: TV/Klaus Kimmling

Aach/Trierweiler Die Polizei sucht im Fall von zwei Diebstählen in Aach und Trierweiler nach Zeugen. Dort sind am Wochenende hochwertige Werkzeuge aus Firmenfahrzeugen gestohlen worden.

Zwei Transporter sind irgendwann zwischen Freitag, 26. März, 17.30 Uhr, und Montag, 29.März, 8 Uhr, in Aach und Trierweiler aufgebrochen worden. Das hat die Polizei mitgeteilt. Die beiden Firmenfahrzeuge waren in Trierweiler im Bereich Mittlere Wiese und in Aach Auf dem Triesch geparkt. Aus den Transportern seien Werkzeuge und Baumaschinen namhafter Hersteller entwendet worden.