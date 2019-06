Polizei : Diebe steigen erneut in Lidl ein und stehlen Geld

Die Polizei sucht Zeugen. Foto: TV/Klaus Kimmling

Daun Zweiter Einbruch innerhalb von gut einem Jahr: Am frühen Donnerstagmorgen sind bisher unbekannte Täter in den Lidl-Markt in der Bitburger Straße in Daun (an der B 257 unterhalb von Auto-Löhr) eingedrungen, indem sie eine Außentür im rückwärtigen Bereich aufhebelten.

Im Inneren stemmten sie eine Zwischenwand auf, um so in das Büro zu gelangen. Vermutlich erst dann löste die Alarmanlage bei einer Wachgesellschaft aus, die die Polizei verständigte: um 2.07 Uhr. Als eine Streife der Polizei nach eigenen Angaben vier Minuten später dort eintraf, waren die Täter schon wieder weg. Sie hatten im Büro Bargeld erbeutet. Wie viel, und was sie sonst noch alles haben mitgehen lassen, ist noch unklar. An den Tresor haben sie sich allerdings nicht rangemacht. Nach Einschätzung der Polizei kannten sich die Täter mit dem Gebäudezuschnitt, den internen Abläufen und der Sicherung des Marktes aus.

Vor gut einem Jahr (Anfang Mai) waren Einbrecher in den gleichen Markt über das Dach eingestiegen, haben den Tresor geknackt und dabei laut Polizei rund 50 000 Euro erbeutet. Sie wurden bis heute nicht gefasst.