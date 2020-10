Einbruchsserie? : Diebe steigen in Wohnhäuser in Ayl, Trassem und Pellingen ein

Dreimal sind Einbrecher seit dem vergangenen Freitag in Ayl, Trassem und Pellingen am Werk gewesen. Foto: TV/Fritz-Peter Linden

Ayl/Trassem/Pellingen Der Polizei sind seit Freitag drei Einbrüche in Wohnhäuser in Ayl, Trassem und Pellingen gemeldet worden. Noch ist unklar, ob zwischen den Taten ein Zusammenhang besteht.

Wie die Polizei mitteilt, sind am Freitag, 9. Oktober, zwischen 9 und 10.45 Uhr bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Trierer Straße in Ayl eingebrochen. Sie hätten ein Fenster an der Gebäuderückseite aufgebrochen und seien so ins Innere gelangt.

Am selben Tag zwischen 7 und 14 Uhr brachen laut Polizei Unbekannte in ein Haus in Trassem ein. Dort gelangten sie ebenfalls durch ein aufgebrochenes Fenster in das Haus in der Feldstraße.

Am Samstag, 10. Oktober, zwischen 16.30 und 20.15 Uhr gab es laut Polizei einen weiteren Einbruch in der Konstantinstraße in Pellingen. Auch dort stiegen die Einbrecher durch ein aufgehebeltes Fenster in ein Einfamilienhaus ein.

Auf TV-Nachfrage erklärt die Polizei, dass die Täter unter anderem Schmuck und Bargeld gestohlen hätten. Es sei noch nicht abschließend geklärt, was genau in den drei Häusern entwendet worden sei. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Trier dauern an.