Kripo bittet um Hinweise : Unbekannte brechen ins Landesmuseum in Trier ein - Diebesbeute ist noch unbekannt

Trier Die Tat hat sich in der Nacht zum Dienstag ereignet. Gegen 3.45 Uhr sind Unbekannte in das Rheinische Landesmuseum in Trier eingebrochen. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

(cmo) Im Rheinischen Landesmuseum Trier in der Weimarer Allee lagern historisch wertvolle Fundstücke. Genau dort sind in der Nacht auf Dienstag, 8. Oktober, Einbrecher eingestiegen.

Um 3.45 Uhr sollen sich unbekannte Täter über ein Gerüst und durch eine eingeschlagene Scheibe Zugang verschafft haben. Das Gebäude sei durch die Polizei umstellt und durchsucht worden. Im Gebäude konnte die Polizei jedoch keine Einbrecher finden.

Angaben hinsichtlich der Schadenshöhe sowie des möglichen Diebesgutes sind nach Angaben der Polizei derzeit noch nicht möglich. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.