Kriminalität : Diebe versuchen Wohnanhänger zu stehlen

Symbol Polizei Blaulicht Einsatz. TV-Foto: Klaus Kimmling Foto: TV/Klaus Kimmling

Oberbillig (red) Mehrere unbekannte Täter haben in der Nacht von Freitag, 23. April, auf Samstag, 24. April, gegen 1.40 Uhr, versuchte, einen Wohnwagenanhänger in der Moselstraße in Oberbillig zu entwenden. Das teilt die Polizei in Saarburg mit.

Hierzu bewegten sie diesen etwa 100 Meter weit durch die Moselstraße und wurden dann bei der weiteren Tatausführung gestört. Vermutlich waren die Täter mit einem weinroten Renault Megane (Serie II Bj.2002-2009) unterwegs.