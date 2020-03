Einbruch : Einbruch gescheitert

Symbolbild. Foto: TV/Klaus Kimmling

Hillesheim Am frühen Morgen des Samstags, 28. März, wurde festgestellt, dass es in einer Bäckereifiliale in der Wallstraße zu einem erneuten Einbruchsversuch kam. Der oder die unbekannten Täter versuchten mehrfach eine Seitentür des Gebäudes aufzuhebeln.

Allerdings gelang es ihnen es letztlich nicht, die Türe zu öffnen. Bei dem versuchten Einbruch ist ein erheblicher Sachschaden an der Türe entstanden.