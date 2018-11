später lesen Polizei Diebe zapfen rund 600 Liter Diesel aus Lkw-Tank ab FOTO: TV / Klaus Kimmling FOTO: TV / Klaus Kimmling Teilen

Ob es am derzeit hohen Spritpreis liegt? Jedenfalls haben unbekannte Täter aus dem Kraftstofftank eines auf einem nicht umzäunten Firmengelände in der Straße Auf der Struth in Kelberg abgestellten Lkw rund 600 Liter Diesel abgezapft und gestohlen.