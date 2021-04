Polizei warnt : Diebin gibt sich in Stadtkyll als Caritas Mitarbeiterin aus - Seniorin bestohlen

Foto: Polizei Bitburg

Dreiste Masche: So ist es einer Diebin in Stadtkyll gelungen, eine Seniorin in ihrer Wohnung zu bestehlen.

Laut Polizei soll sich die Tat so abgespielt haben: Am Nachmittag des Ostersamstag, 3. April, klingelte eine etwa 30 Jahre alte Frau mit schwarzen, schulterlangen Haaren bei einer Seniorin in Stadtkyll an der Haustür und gibt sich (fälschlicher Weise) als Mitarbeiterin der Caritas aus.

Ins Haus gelassen kümmerte sie sich kurz um die Seniorin und passte einen Moment ab, indem sie im Haus alleine gelassen wurde. Dann entwendete sie aus einer Schublade Bargeld.