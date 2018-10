Diebstähle im Gemeindehaus Schönecken

Unbekannte haben im Gemeindesaal in Schönecken mehrere Gegenstände gestohlen. Wie die Polizei jetzt mitteilte, wurde bereits am Mittwoch, gegen 2.15 Uhr, bei einer Musikveranstaltung im Gemeindesaal eine Handtasche gestohlen.

Die Geschädigte hatte ihre Handtasche kurze Zeit unbeaufsichtigt auf einem der im Saal stehenden Tische abgestellt, und stellte kurze Zeit später den Diebstahl fest. Mit der Handtasche verschwand dabei auch eine Lederjacke, ein Handy sowie Bargeld – denn das war alles in der Tasche verstaut. Das Handy wurde kurze Zeit später in der Ortsmitte gefunden. Im Laufe des Abends wurde außerdem eine blaue Jacke einer zweiten Geschädigten aus dem Gemeindesaal gestohlen.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang eine verdächtige Wahrnehmung gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Prüm, Telefon 06551/9420, in Verbindung zu setzen.