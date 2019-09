Autoscheibe eingeschlagen : Diebstahl am Erbeskopf – Polizei sucht Zeugen

Diebstahl am Erbeskopf – Polizei sucht Zeugen

Hilscheid Die Polizei sucht nach einem Diebstahl auf dem Parkplatz am Erbeskopf am Freitag, 30. August, nach Zeugen.

Ein Autofahrer hatte am Freitag, 30. August, seinen Ford Tourneo auf dem Parkplatz am Erbeskopf geparkt. In der Zeit zwischen 16 und 17 Uhr schlug ein unbekannter Täter die Scheibe der Beifahrertür ein und entwendete aus der Mittelkonsole eine Geldbörse mit Bargeld.