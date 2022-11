Polizei : Sportler kickt, Diebe klauen Kopfhörer

Die Polizei sucht Zeugen. Foto: TV/Klaus Kimmling

Dreiste Diebe: Während eines Fußballspiels am Samstag zwischen 19 und 21 Uhr auf dem Sportplatz am Wehrbüsch in Daun haben Unbekannte in der Umkleidekabine zugeschlagen.

Dort haben sie die Jacke eines 16-jährigen Fußballspielers gestohlen. In dieser befanden sich hochwertige kopfhörer (Airpods) sowie eine kleine Bargeldsumme.