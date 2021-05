Wittlich : Regenrohr gestohlen

Foto: TV/Klaus Kimmling

Wittlich Wie erst jetzt bekannt wurde entwendeten unbekannte Täter vor dem 19. April an einem Anwesen in der Neustraße ein Regenfallrohr, das an der Vorderfront des Hauses montiert war. Hinweise an die Polizei Wittlich telefonisch unter 06571/9260 oder per E-Mail an piwittlich@polizei.rlp.de.