Blaulicht : Diebstahl aus Opferstock in Klausen: Polizei fahndet nach Mann und Frau

Diebstahl aus Opferstock in Klausen: Polizei fahndet nach Mann und Frau

Klausen Nach einem Diebstahl aus einem Opferstock der Wallfahrtskirche in Klausen sucht die Polizei mit einem Foto aus einer Überwachungskamera nach zwei Tatverdächtigen.

Wie die Polizei mitteilte, stahlen bisher Unbekannte am Mittwoch, 22. Juni 2022, im Zeitraum zwischen 12 Uhr und 12.20 Uhr in der Wallfahrtskirche in Klausen Geld aus Opferstöcken - wie viel, ist bisher nicht bekannt.