Die Polizei warnt : Handys und sogar Koffer aus Autos gestohlen: Diebe machen im Trierer Norden schnelle Beute

Trier Auto nicht abgeschlossen, Handy weg. Diebe nutzen in Trier-Nord seit November Momente der Unachtsamkeit aus: Die Polizei warnt deshalb die Bevölkerung.

Die Polizei Trier warnt: Seit November des vergangenen Jahres wurden der Polizeiinspektion Trier in mindestens zehn Fällen Diebstähle aus Fahrzeugen gemeldet. Was die Taten laut Polizei eint: Alle Autos waren unverschlossen und standen geparkt in Trier-Nord.