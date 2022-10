Die Polizei sucht Zeugen : Schwerer Diebstahl in Trier: Drei Fälle innerhalb weniger Tage

Foto: TV/Klaus Kimmling

Trier Vergangene Woche wurde in zwei Trierer Schulen und in ein Unternehmen eingebrochen. Was bisher bekannt ist.

Einbruch in Grundschule in Weismark-Feyen

Bislang unbekannte Täter verschafften sich zwischen Freitag, 7. Oktober 15.30 Uhr und Montag, 10. Oktober etwa 7.30 Uhr, Zugang zu einer Grundschule im Estricher Weg. Es wurden zwei elektronische Geräte sowie eine geringe Summe Bargeld entwendet.

Die Kriminalpolizei Trier ermittelt und bittet Zeugen, sich unter 0651/97792290 zu melden.

Einbruch in Schule in Heiligkreuz

Im Zeitraum von Freitag, 7. Oktober 16 Uhr, bis Montag, 10. Oktober etwa. 6.30 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter Zugang zu einem Schulkomplex in der Trevererstraße. Es wurden elektronische Geräte sowie eine unbekannte Summe an Bargeld entwendet, ebenso eine EC-Karte der Schule. Die Ermittlungen, auch zur Schadenshöhe, dauern an.

Die Kriminalpolizei Trier ermittelt und bittet Zeugen sich unter 0651/97792290 zu melden.

Einbruch in Unternehmen in Trier-West

Zwischen Samstag, 8. Oktober 13.45 Uhr, und Montag, 10. Oktober etwa 6.13 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter mit einer Leiter und durch Aufhebeln eines Fensters im ersten Obergeschoss Zugang zu den Räumlichkeiten eines Unternehmens in der Luxemburger Straße. Es wurden gezielt Wertgegenstände und Geldkassetten angegangen. Die Täter erbeuteten Bargeld.