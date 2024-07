Nicht das erste Mal Diebstahl, Randale, Anmachsprüche: Was ein Augenzeuge immer wieder an der Basilika erlebt

Neben Diebstählen habe sich die Social Dance Gruppe, der auf Whatsapp rund 600 Mitglieder angehören, auch schon öfter mit sogenanntem Catcalling konfrontiert gesehen. „Wiederholt kam es zu belästigenden Kommentaren von stark alkoholisierten Männern, die sich in der Nähe des Palastgartens/Platz an der Basilika aufhielten. Diese Vorfälle trugen zu einem unangenehmen und unsicheren Umfeld für unsere Tanzgruppe und andere Besucher bei“, wird in der Stellungnahme der Community an die Polizei erklärt. „Unser Sachbereich Zentrale Prävention steht in engem Austausch mit den Verantwortlichen, um Maßnahmen zur Erhöhung der Sicherheit und des Sicherheitsgefühls in der Stadt zu thematisieren“, sagt Fleischman von der Polizei.