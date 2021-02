Polizei : Schild in Prüm abmontiert

Prüm Unbekannte nehmen Verkehrsschild mit

Bisher Unbekannte haben am Samstag gegen 23.15 Uhr in Prüm im Einmündungsbereich der Enggasse in die Hillstraße ein Verkehrsschild entwendet. Bei dem Schild handelt es sich laut Polizei um das Verkehrzeichen „Vorfahrt gewähren“. Am Tatort wurden drei Verdächtige beobachtet, die sich mit dem Schild über die Hillstraße in Richtung Tiergartenstraße entfernten. Eine Person soll mit einem auffällig weißen Pullover bekleidet gewesen sein.