Polizei sucht Zeugen : Schon wieder ein Auto aufgebrochen — Diebstahlserie setzt sich fort

Trier Zum wiederholten Mal in wenigen Tagen wurde in Trier ein Auto aufgebrochen. Die Polizei geht von einem Zusammenhang mit ähnlichen Fällen aus.

In der vergangenen Nacht von Dienstag, 12. Dezember auf Mittwoch, 13. Dezember wurde in der Zeit zwischen 1 Uhr und 8.30 Uhr in der Bachstraße schon wieder ein Auto aufgebrochen.