Straße war gesperrt 20-Jähriger unter Radlader eingeklemmt und schwer verletzt

Auf der K 38 in Dierscheid hat es am Montagnachmittag, 22. April, gegen 15.45 Uhr einen schweren Unfall gegeben. Wie die Polizei Wittlich berichtet, wollte ein 20-Jähriger mit einem Radlader von einem Feldweg auf die Straße abbiegen. Dabei kippte das Fahrzeug in der Kurve um.