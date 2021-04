Polizei bittet um Mithilfe : Diese Fragen haben die Ermittler im Mordfall Birgit Ameis

Die Polizei erhofft sich weitere Hinweise und Zeugenaussagen zum Gewaltverbrechen an der jahrelang vermissten Birgit Ameis, die am Flughafen Hahn tot aufgefunden wurde. Für Hinweise, die zur Aufklärung führen, hat die Staatsanwaltschaft eine Belohnung ausgesetzt.

Wer hat Birgit Ameis am Ostersamstag, 4. April 2015, allein oder in Begleitung im Bereich des Flughafens Hahn oder der umliegenden Gemeinden gesehen?

Wer hat den roten PKW Renault Megan Scenic, SU-UA 256, gesehen? Dieser war zuletzt auf dem Gemeindeparkplatz im Mühlenweg in Lautzenhausen abgestellt worden.

Wer hat in dieser Zeit Beobachtungen zu Personen oder anderen Fahrzeugen am Abstellort des Fahrzeugs in Lautzenhausen gemacht?