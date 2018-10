später lesen Wittlich Wittlicher Dieseldiebe schlagen auf Baustelle zu FOTO: TV / Klaus Kimmling FOTO: TV / Klaus Kimmling Teilen

Die Polizei sucht Zeugen von Dieseldiebstählen in Wittlich. Unbekannte haben im Bereich der Baustelle in der Straßburgstraße an mehreren Baufahrzeugen Diesel abgezapft. Die Täter haben die Tankstutzen der Fahrzeuge geöffnet und eine größere Menge Kraftstoff gestohlen.