Kriminalität : Dieseldiebstahl in Morbach

Foto: dpa/Carsten Rehder

Morbach In Morbach wurde zwischen Montag, 17 Uhr, und Mittwoch, 10 Uhr, aus einem Traktor Diesel gestohlen. Er stand in einem umzäunten Bereich der Teichkläranlage am landwirtschaftlichen Weg zwischen Weiperath und Merscheid.

