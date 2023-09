Kontrolle verloren Ohne Führerschein mit Kindern an Bord gegen Laterne gerast

Dockweiler · Bei einem Unfall In Dockweiler wurden am Mittwochabend zwei Personen verletzt. Der Fahrer geriet mit seinem vollbesetzten Wagen wegen zu hoher Geschwindigkeit aus einer Kurve und knallte in eine Straßenlaterne.

14.09.2023, 17:53 Uhr

Foto: dpa/Carsten Rehder