Blaulicht : Drachenflieger stürzt bei Serrig ab – Höhenretter im Einsatz

Ein Drachenflieger ist am Dienstag an der Saar abgestürzt - aber der 72-Jährige hatte dabei Glück.

() Ein Absturz eines Drachenfliegers an der Saar hat am Dienstag einen Einsatz von Höhenrettern notwendig gemacht. Der 72-jährige Drachenflieger hatte Glück im Unglück, er blieb unverletzt.

Gegen 13.15 Uhr war der Leitstelle in Trier der Absturz an der Startrampe des Aussichtspunktes „Schöne Aussicht“ in Serrig gemeldet worden. Der 72-Jährige aus Hessen hatte nach dem Start die Kontrolle über sein Fluggerät verloren und driftete nach rechts in den Wald ab. Er verfing sich rund 50 Meter unterhalb der Kante in den Bäumen und blieb dort in rund drei Metern Höhe hängen. Da er sich aus eigener Kraft nicht befreien konnte, alarmierten seine Kollegen die Retter.