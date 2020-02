Trotz Vorwarnung am Montag wurden die Hochwasserschutztore in Trier-Pfalzel erst am Dienstagmorgen geschlossen. Eines der Tore ist hier links im Bild zu sehen. Wasser aus der über die Ufer getretenen Mosel strömte in der Nacht durch das offene Tor in den Bereich Spielesplatz und überflutete zahlreiche Keller. Foto: Medienhaus Trierischer Volksfreund/Lars Ross

Trier-Pfalzel Bürger im Trierer Stadtteil Pfalzel sind erschüttert: Dort wurden am Montag zwar mobile Schutzelemente gegen Hochwasser montiert. Aber nach Informationen von volksfreund.de versäumten es die Verantwortlichen trotz Vorwarnung, die Hochwasserschutztore rechtzeitig zu schließen. Die Folge: (unnötig) überflutete Plätze und Keller.

Der Stadtteil Pfalzel ist aufgrund seiner Lage besonders hochwassergefährdet. Weil der Pegel Trier der Mosel am Montag deutlich zunahm und ein weiterer Anstieg vorhergesagt wurde, montierten die Stadtwerke Trier am Pfalzeler Ufer mobile Schutzwände im Bereich Bastion und Klosterschänke.

Die für solche Situationen ebenfalls vorgesehenen schweren Schutztore in der Mauer am Moselradweg blieben jedoch offen, weil offenbar niemand daran dachte, sie zu schließen. Normal kümmerten sich ebenfalls die Stadtwerke Trier (SWT) darum, hieß es am Morgen in Pfalzel. Unklar ist noch, wie der genaue Ablauf in einem solchen Notfall ist, und warum es diesmal nicht funktionierte. Entsprechende Anfragen von volksfreund.de an SWT und Stadt laufen.