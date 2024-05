Überflutungen Dramatische Lage: Saarburger Altstadt droht überschwemmt zu werden

Ein paar Kilometer weiter, in der Altstadt, spitzt sich unterdessen die Lage zu. Die ansonsten friedlich durch die Stadt fließende Leuk ist zu einem reißenden Fluss geworden. Mit rasender Geschwindigkeit fließt das Wasser durch die enge Altstadt. An einigen Stellen ist der Bach bereits über die Ufer getreten, steht kurz vor den Restaurants und Geschäften, die ansonsten hier zahlreiche Touristen anlocken. Fast alle Gaststätten sind geschlossen. Die Mitarbeiter stehen zum Teil fassungslos davor, hoffen, dass die ganz große Katastrophe ausbleibt. Zahlreiche Feuerwehrleute sind im Einsatz. Sie stapeln Sandsäcke entlang der Leuk, doch das Wasser bahnt sich langsam seinen Weg. An vielen Stellen laufen Pumpen, um zu verhindern, dass das Wasser in die Häuser läuft. Es werden Schläuche ausgerollt, mit denen das Wasser aus der Altstadt geleitet. Noch weiß niemand der Einsatzkräfte, ob das gelingen wird. 2,50 Meter beträgt der Wasserstand der Leuk am Abend – fünf Mal so hoch wie normal.