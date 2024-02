Rettungsaktion für „Spike“ „Drei schlimme Tage voller Angst“ – Hund hängt in Steilhang in der Eifel fest

Update | Orenhofen · Hundebesitzer bangen um ihren geliebten Vierbeiner: Es war eine nicht alltägliche Rettungsaktion der Feuerwehr in Orenhofen, die am Samstag glücklich zu Ende ging. Was passiert ist.

19.02.2024 , 14:10 Uhr

Hund "Spike" ist nach seiner Rettung wieder bei seinen Besitzern. Foto: Privat

Von STEILTV und Rebecca Schaal

Der zweijährige American Bulldog Spike war seit dem 15. Februar verschwunden – nach Angaben der Besitzerin war der Hund beim Spazierengehen in einem Waldstück zwischen Orenhofen und Daufenbach entlaufen, wie sie bei Facebook schrieb. „Er ist eine herzensgute Seele, man braucht wirklich keine Angst vor ihm zu haben!“ Trotz großangelegter Suche und zigfach geteilten Aufrufen in den sozialen Medien gab es zunächst kein Lebenszeichen von Spike. Auch die Hundesuchhilfe „Saving Paws“ stand mit Tipps und Unterstützung zur Seite.