Feuerwehr : Drei Autos brennen am Dienstagnachmittag in Trierer Firma

Foto: TV/Frank Göbel

Trier Mehrere Autos sollten am Dienstagnachmittag gegen 16 Uhr in einer Firma im Trierer Hafen verschrottet werden. In einem sei wohl noch Betriebsstoff gewesen, der sich entzündet habe, sagt Michael Budinger von der Berufsfeuerwehr Trier, woraufhin drei der Autos Feuer fingen.