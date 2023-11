Auffahrunfall am Dienstag Crash im Berufsverkehr: Drei Autos stoßen auf der A602 Richtung Trier zusammen

Auf der A602 ist es am Dienstagmorgen gegen 7.15 Uhr zu einem Auffahrunfall gekommen. Der Crash ereignete sich von Schweich in Richtung Trier, in Höhe des Ratio. Drei Autos waren in den Unfall verwickelt. Verletzt wurde laut Polizei niemand. Ein Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die linke Fahrspur war durch die Abschlepparbeiten beeinträchtigt. Es kam zu erheblichen Staus in Richtung Trier.