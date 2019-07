Auffahrunfall : Drei Autos stoßen bei Hochscheid zusammen

Hochscheid Drei Autos stießen laut Mitteilung der Polizei am Dienstagabend auf der B 327 in Höhe Hochscheid zusammen. Niemand wurde verletzt.

Der erste stehende PKW war im Begriff, in einen lediglich für den landwirtschaftlichen Verkehr freigegebenen Weg abzubiegen, und musste auf entgegenkommende Fahrzeuge warten. In diesem Zusammenhang weist die Polizei Morbach ausdrücklich darauf hin, dass der erwähnte Weg nicht als Abkürzung für die eingerichtete Umleitung zu benutzen ist. Gerade die Linksabbieger von der B 327 stellen, so die Ermittler, eine nicht unerhebliche Gefahr für den fahrenden Verkehr dar, so dass es immer wieder zu gefährlichen Situationen kommen kann. Die B 327 war während der Unfallaufnahme für 30 Minuten nur einseitig befahrbar.