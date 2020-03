Polizei : Drei beschädigte Planken, drei flüchtige Fahrer

Prüm/HABSCHEID/ORLENBACH (red) Drei beschädigte Schutzplanken, aber wo sind die Verursacher? Das Problem stellte sich den Mitarbeitern der Autobahnmeisterei bei einer Streckenkontrolle auf der A 60, Gemarkungen Orlenbach, Prüm und Habscheid.

So wurde am Donnerstag, 12. März, eine rechtsseitige Planke auf Höhe Orlenbach, Kilometer 20,4 in Fahrtrichtung Wittlich beschädigt. Der Schaden beträgt 730 Euro. Zwischen dem 26. Februar und dem 3. März auf Höhe Prüm, Kilometer acht, ebenfalls eine rechtsseitige Planke verbeult. Der Fahrer war in Richtung Belgien unterwegs. Schaden: 910 Euro. Ebenfalls flüchtig ist derjenige, der zwischen dem 28. Februar und dem 6. März auf Höhe Habscheid, Kilometer zwei, einen Unfall an der Leitplanke hatte und 1170 Euro Schaden verursachte.